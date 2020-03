Anche oggi l’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) occupa tutte le prime pagine dei quotidiani, sia nazionali che locali. La notizia del giorno riguarda, sui giornali, i fondi stanziati ieri per aiutare le persone che si trovano in maggior difficoltà a causa delle restrizioni delle ultime settimane. Altre notizie riguardano la complicata situazione a New York e la decisione, presa da giocatori e allenatore della Juventus, di rinunciare ad alcuni mesi di stipendio, per un risparmio stimato intorno ai 90 milioni di euro.