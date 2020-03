Weekly Beasts

La raccolta bestiale della settimana si apre con un cane alla finestra perché anche lui, come voi, deve restare a casa e può uscire solo con il modulo di autocertificazione (l’ultimissimo lo trovate qui). Ma il mondo non è fatto solo di animali domestici e addomesticati: approfittano delle strade deserte scimmie a New Delhi, gabbiani a Auckland e un altro cane, sul bordo di un tetto affacciato sul panorama di Lima.

Ricordate per qualche momento l’acqua gelata di un lago con un cigno, il profumo di un bosco dove si nascondono i cervi, le foglie brillanti degli alberi tra cui spiccano le egrette e una spiaggia sullo sfondo, sorvegliata da un piccolo gufo.