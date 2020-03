In Spagna nelle ultime 24 ore sono morte 832 persone a causa del coronavirus

In Spagna, nelle ultime 24 ore, 832 persone sono morte a causa del coronavirus (SARS-CoV-2). È il numero più alto di morti registrato dall’inizio dell’epidemia nel paese: lo ha fatto sapere il ministero della Salute.

Il governo spagnolo ha imposto restrizioni simili a quelle attualmente in vigore in Italia.

«Ci stiamo avvicinando al picco», ha detto un portavoce del ministro della Salute: «In alcune parti del paese probabilmente l’abbiamo già superato, ma dobbiamo essere cauti perché stiamo parlando di dati preliminari».