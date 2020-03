Il Salone del Mobile è stato annullato e rimandato al 2021

L’edizione del 2020 del Salone del Mobile di Milano, uno dei più importanti eventi a livello mondiale per l’arredamento e il design, è stata annullata per via dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) e riprogrammata per il 2021. L’edizione del 2020, che avremmo dovuto tenersi alla fine di aprile, era già stata rinviata al prossimo giugno, ma è stato deciso di sospenderla del tutto. La notizia è stata diffusa venerdì dagli organizzatori del Salone del Mobile:

Il prossimo Salone del Mobile si terrà quindi dal 13 al 18 aprile 2021.

Due to the ongoing coronavirus pandemic that is spreading to almost every country in the world, this year edition has been suspended. Salone del Mobile.Milano will take place from 13th to 18th April 2021. Let's look ahead, together #SalonedelMobile https://t.co/mXHXHKqdi0 pic.twitter.com/dEA4s0WV1r

— Salone del Mobile (@iSaloniofficial) March 27, 2020