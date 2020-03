È morto Curly Neal, storico giocatore di basket degli Harlem Globetrotters

È morto all’età di 77 anni Frederick “Curly” Neal, giocatore che era stato uno dei componenti più famosi degli Harlem Globetrotters, squadra esibizionistica di basket. Neal, che giocava nel ruolo di guardia, si esibì con gli Harlem Globetrotters per 22 anni, dal 1963 al 1985, giocando in 97 nazioni circa 6mila partite, la maggior parte delle quali contro i Washington Generals, squadra contro cui solitamente si esibivano i Globetrotters. Nel corso della sua carriera, oltre a doppiare i cartoni animati dedicati agli Harlem Globetrotters, fece alcune apparizioni come attore nelle serie tv Time Out, Love Boat e Superboy.