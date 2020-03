È morto Michel Hidalgo, allenatore della Francia campione d’Europa nel 1984

È morto oggi a 87 anni Michel Hidalgo, allenatore della nazionale di calcio francese campione d’Europa nel 1984. Era malato da tempo e secondo le dichiarazioni rilasciate dai suoi famigliari al giornale L’Équipe, la sua morte non sarebbe legata al coronavirus.

Hidalgo è stato uno dei più importanti allenatori nella storia del calcio francese ed è ritenuto l’artefice del cosiddetto “calcio champagne” che contraddistinse i successi francesi tra gli anni Settanta e Ottanta. Giocò per Le Havre, Stade Reims e Monaco. Dopo il ritiro ebbe una lunga carriera da assistente che culminò negli anni Settanta con la nomina a capo allenatore della nazionale. Con lui e Michel Platini, la Francia arrivò alle semifinali dei Mondiali in Spagna del 1982 e vinse il suo primo torneo internazionale, gli Europei ospitati in casa nel 1984.