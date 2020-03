Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è risultato negativo al coronavirus. Mercoledì non aveva partecipato alla quotidiana conferenza stampa di aggiornamenti della Protezione Civile dopo aver manifestato alcuni sintomi influenzali ed era circolata la notizia – non confermata – che fosse risultato positivo al coronavirus. Giovedì, la Protezione Civile ha diffuso un comunicato per confermare la negatività di Borrelli, che continuerà comunque a lavorare da casa fino a quando saranno passati i sintomi influenzali che aveva manifestato ieri.