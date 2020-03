La conferenza stampa delle 18 della Protezione civile è stata sospesa perché Angelo Borrelli ha la febbre

La conferenza stampa delle 18 della Protezione civile, in cui venivano diffusi i dati aggiornati sul coronavirus in Italia, è stata sospesa fino «a data da destinarsi» perché Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, ha la febbre. Lo ha fatto sapere la stessa Protezione civile in un comunicato stampa.

Nel comunicato si legge che Borrelli ha la febbre da stamattina e che «a scopo precauzionale», dato che la febbre è uno dei sintomi della malattia provocata dal coronavirus, ha lasciato la sede della Protezione civile. La conferenza sarà sostituita da un comunicato stampa, che uscirà alle 18 e conterrà i dati ufficiali.