La Spagna ha superato la Cina per numero di morti registrati per il coronavirus: ora è il secondo paese al mondo dopo l’Italia

Fra martedì 24 e mercoledì 25 marzo in Spagna sono morte 738 persone a causa del coronavirus, portando il numero complessivo a 3.434. La Spagna ha così superato per numero di morti da COVID-19 la Cina, dove sono state registrate ufficialmente 3.281 morti, ed è diventata il secondo paese al mondo dopo l’Italia, dove invece sono morte 6.820 persone. In totale le persone risultate positive al coronavirus in Spagna sono 47.610, 7.937 in più di ieri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 3.166.