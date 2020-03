Fino al 3 aprile sarà vietato entrare o uscire dalla Calabria se non per motivi di salute o per garantire “servizi essenziali”

La presidente della Calabria Jole Santelli ha firmato un’ordinanza che vieta ogni spostamento di persone in ingresso e uscita della regione fino al 3 aprile per contenere la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). Fanno eccezione solo gli «spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute». Chi sarà trovato a violare l’ordinanza, oltre a rispondere della violazione dell’articolo 650 del codice penale, dovrà sottoporsi a una quarantena obbligatoria di 14 giorni.