Weekly Beasts

Tra gli animali più fotogenici della settimana ci sono un gruppo di rospi in un secchio rosa, in una foto dove è il contrasto dei colori ad assicurarne la riuscita. Poi ci sono gru canadesi in volo e un po’ di umani che danno da mangiare agli animali: leprotti nutriti con il biberon, giraffe per cui serve una scala e uno scoiattolo per cui piegarsi a Central Park, a New York.

Anche questa raccolta mostra alcuni strascichi della diffusione del coronavirus nel mondo: chi porta al parco il proprio cane con la mascherina, strade deserte e zoo chiusi, e un gatto tra gli spalti vuoti di uno stadio.