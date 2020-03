Sul sito di Apple non si potranno acquistare più di due modelli dello stesso iPhone

Sul sito di Apple di molti paesi, tra cui l’Italia, non si potranno comprare più di due iPhone dello stesso modello per ogni ordine. Non succedeva dal 2007, quando Apple aveva messo in vendita il suo primo iPhone: la decisione allora era stata presa per evitare che le persone li accumulassero e rivendessero sul mercato nero. Secondo Reuters anche in questo caso il motivo della decisione sarebbe lo stesso.

Dal 14 marzo Apple ha chiuso tutti i suoi negozi fisici fuori dalla Cina, per contenere il contagio da coronavirus (SARS-CoV-2). In questo periodo sta attraversando un calo delle vendite, dovuto alla chiusura dei negozi e prima ancora alla difficoltà di reperire tutti i componenti per realizzare i suoi prodotti. In particolare molte fabbriche di Foxconn, la più grande produttrice di componenti elettrici ed elettronici, avevano temporaneamente sospeso la produzione in Cina. Ora la produzione sembra tornata alla normalità ma le richieste di iPhone e altri prodotti di Apple sono calate a causa della diffusione del contagio in tutto il mondo.