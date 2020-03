Apple chiuderà tutti i suoi negozi per due settimane

In una lettera ai dipendenti, il CEO di Apple Tim Cook ha annunciato che l’azienda chiuderà tutti i suoi negozi per due settimane per via della diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). Resteranno aperti soltanto quelli in Cina, dove il picco del contagio sembra passato. Apple è una delle prime multinazionali con decine di negozi in tutto il mondo a prendere una decisione del genere.

In tutta Italia Apple aveva già deciso di chiudere i propri negozi tre giorni fa, dopo che il governo aveva imposto la chiusura di tutti i negozi che vendono beni non essenziali. Di recente Apple aveva invece deciso di tenere aperto un negozio a Santa Monica, in California, nonostante uno dei suoi dipendenti fosse risultato positivo al coronavirus.

JUST IN: Apple will close all its retail stores outside China for two weeks in a bid to prevent staff and customers contracting the coronavirus https://t.co/cTWbnFQ4s6 pic.twitter.com/4nNz7TQmPm — Bloomberg (@business) March 14, 2020

Lo store online dell’azienda rimarrà attivo, così come il servizio clienti. Apple ha aggiunto che tutti i dipendenti che vengono pagati in funzione delle ore lavorate manterranno uno stipendio simile al periodo di apertura dei negozi.