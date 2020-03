Per la prima volta dalla diffusione del coronavirus, la Cina non ha registrato alcun caso di contagio locale

Per la prima volta dall’inizio della diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), la Cina non ha registrato nessun caso di contagio locale. Tutti i nuovi casi confermati giovedì 19 marzo, 34 in totale di cui 21 solo a Pechino, coinvolgono persone arrivate in Cina da altri paesi, ha fatto sapere la Commissione Nazionale della Salute. Nelle ultime 24 ore ci sono state 8 morti, tutte nella regione di Hubei, dove si trova Wuhan.

Contro la pandemia, la Cina ha impegnato risorse enormi e limitato severamente la libertà di movimento di milioni di persone. L’approccio cinese non è stato semplicemente “bloccare tutto per settimane”, ma ha previsto diversi livelli di prevenzione, con misure ancora più massicce e capillari rispetto a quelle adottate in Europa.