L’Austria ha imposto forti restrizioni di movimento nel Tirolo, per frenare la diffusione del coronavirus. Il Tirolo è uno degli stati federati della nazione, ed è anche una popolare meta turistica: è abitato da circa 750 mila persone e ci sono 474 casi confermati di contagio sui 1.646 totali in Austria. Il governatore del Tirolo Günther Platter ha annunciato che sarà consentito uscire di casa solo per necessità ed emergenze: per acquistare cibo e medicine o per andare al lavoro. Potranno poi entrare nella regione solamente le persone che ci vivono, o che lavorano in alcuni specifici settori. La circolazione delle merci sarà consentita solo a determinate condizioni.