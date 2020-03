Il testo del decreto del governo “Cura Italia”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il cosiddetto decreto legge “Cura Italia” che è stato dunque pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo – in vigore da martedì 17 marzo – contiene le prime misure sanitarie ed economiche per affrontare l’emergenza conseguente alla pandemia di coronavirus (SARS-CoV-2). Prevede il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, ma serviranno i decreti attuativi per conoscere nel dettaglio l’applicazione di queste misure.