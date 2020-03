Il giocatore di basket Kevin Durant è risultato positivo al coronavirus

Il giocatore di basket statunitense Kevin Durant è risultato positivo al coronavirus (SARS-CoV-2). Lo ha reso noto lui stesso al sito The Athletic, dopo che la sua squadra, i Brooklyn Nets, aveva pubblicato un comunicato in cui si diceva che quattro giocatori erano risultati positivi, senza specificarne i nomi.

Durant, che ha 31 anni ed è uno dei più forti e conosciuti giocatori dell’NBA, la più importante lega di basket del Nord America e del mondo, ha detto di stare bene. Finora erano risultati positivi tre giocatori dell’NBA: Rudy Gobert e Donovan Mitchell degli Utah Jazz, e un giocatore dei Detroit Pistons, di cui non è stato diffuso il nome.

Kevin Durant is one of four Brooklyn Nets players who have tested positive for the COVID-19 virus.@KDTrey5 tells @ShamsCharania that he is feeling fine.

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) March 17, 2020