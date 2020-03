È morto Joaquín Peiró, attaccante della “Grande Inter” degli anni Sessanta

È morto a 84 anni Joaquín Peiró, ex calciatore spagnolo e attaccante della “Grande Inter”di Angelo Moratti, la prima squadra italiana a vincere due Coppe dei Campioni consecutivamente. Con l’Inter tra il 1964 e il 1966 vinse inoltre due campionati e due coppe intercontinentali; rimase nella storia del club per il gol segnato d’astuzia al Liverpool nella semifinale di ritorno di Coppa Campioni del 1965. In Italia giocò anche per Torino e Roma, vincendo una Coppa Italia con quest’ultima. Iniziò e concluse la sua carriera in Spagna con l’Atletico Madrid, squadra che dopo il ritiro allenò a fine anni Ottanta.

