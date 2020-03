Donald Trump è risultato negativo al coronavirus, dice il suo medico

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al coronavirus (SARS-CoV-2): lo ha annunciato il suo medico, Sean P. Conley, in un comunicato diffuso sabato sera.

La salute di Trump era diventata fonte di preoccupazione dopo che uno dei delegati brasiliani con cui aveva passato lo scorso weekend nel suo resort in Florida era risultato positivo al virus.

«Una settimana dopo aver avuto contatti con la delegazione brasiliana a Mar-a-Lago, il presidente rimane privo di sintomi» ha detto Conley.

Durante una conferenza stampa tenuta sabato, durante la quale ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, Trump aveva fatto sapere di aver fatto il tampone per il coronavirus. Aveva spiegato di averlo fatto venerdì, e di essere in attesa dei risultati. Il suo medico ha dichiarato che sono negativi.