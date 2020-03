In Spagna nelle ultime 24 ore sono stati confermati 2.000 nuovi casi di contagio da coronavirus (SARS-CoV-2): ora il numero totale dei contagi è 7.753 (ieri a mezzogiorno i contagi confermati erano 5753) e in tutto sono morte 288 persone (122 solo tra sabato e domenica). La Spagna è il secondo paese europeo con la situazione peggiore, dopo l’Italia, e sabato sera il governo ha deciso misure di distanziamento sociale molto simili a quelle introdotte una settimana fa in Italia.