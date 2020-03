Weekly Beasts

In questi giorni di isolamento per contenere il coronavirus (SARS-CoV-2), due colleghe si sono riconosciute – scambiandosi la foto virtualmente – nel suricato che guarda la foto di un sicuricato su un telefono: è così che stanno comunicando da giorni, condividendo un po’ di pause caffè per farsi compagnia. Poi hanno scoperto che il suricato stava guardando sé stesso, e si sono forse riconosciute ancora di più.

Non ci sarà comunque spazio per ansie e preoccupazioni nel nostro appuntamento di belvità settimanale, diventato per l’occasione un momento di pet therapy: non vi sentite già meglio davanti alla pucciosità del tamandua? E il gatto Larry, residente a Downing street numero 10, non vi fa già sentire al sicuro? C’è un momento di immedesimazione per tutti i genitori assediati dai figli a casa da scuola in questi giorni (dai che in fondo in fondo siete contenti) e un invito a sistemare casa come le due cicogne con il loro nido: è il momento di imparare a godervela.

E se tutto questo non ha ancora funzionato, abbiamo comunque la soluzione

