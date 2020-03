La UEFA ha sospeso tutte le coppe europee, infine

La UEFA, l’organo che governa il calcio professionistico europeo, ha sospeso a tempo indeterminato tutte le sue competizioni: Champions League, Europa League, Youth League e gli spareggi di qualificazione agli Europei 2020 in programma a fine marzo. Eventuali comunicazioni sui recuperi delle partite verranno fornite nei prossimi giorni.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020