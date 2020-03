Le chiese di Roma saranno chiuse fino al 3 aprile a causa del coronavirus

Il cardinale vicario della diocesi di Roma Angelo De Donatis ha reso noto che tutte le chiese della città saranno chiuse fino al 3 aprile, in seguito alle misure restrittive emanate dal governo italiano per rallentare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia. Nel comunicato diffuso ieri si legge che «sino a venerdì 3 aprile 2020 l’accesso alle chiese parrocchiali e non parrocchiali della Diocesi di Roma, aperte al pubblico, e più in generale agli edifici di culto di qualunque genere aperti al pubblico, viene interdetto a tutti i fedeli» e che questi ultimi sono in conseguenza dispensati «dall’obbligo di soddisfare al precetto festivo» (ovvero la partecipazione alle messe domenicali).

