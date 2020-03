La scuderia McLaren non parteciperà per precauzione al Gran Premio d’Australia di Formula 1

La scuderia McLaren di Formula 1 ha comunicato che non parteciperà al primo Gran Premio del 2020 in programma domenica all’Albert Park di Melbourne, in Australia. I dirigenti della scuderia inglese lo hanno deciso dopo che un dipendente è risultato positivo al coronavirus. Il ritiro della McLaren potrebbe ora compromettere l’inizio del Campionato mondiale di Formula 1 — finora mai messo in discussione dagli organizzatori — come già successo per il Motomondiale.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020