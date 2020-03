Il campionato di calcio spagnolo è stato sospeso per due settimane

La Liga de Futbol Professional spagnola ha sospeso i campionati di calcio di prima e seconda divisione per almeno due settimane come precauzione contro la diffusione del coronavirus in seguito alla quarantena a cui sono stati sottoposti preventivamente i giocatori del Real Madrid. Dopo la Serie A italiana, la Liga spagnola è il primo fra i maggiori campionati europei a sospendere tutte le sue attività. In Inghilterra e Germania molte delle partite previste questa settimana si disputeranno regolarmente ma con diffuse restrizioni per gli spettatori.

Nota informativa. LaLiga acuerda la suspensión de la competición. 📝 https://t.co/RLVBEU6IUB pic.twitter.com/zd6IPA1Ukv — LaLiga (@LaLiga) March 12, 2020