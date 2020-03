La rete TIM sta funzionando male in diversi parti d’Italia da questa mattina, soprattutto per quanto riguarda le connessioni internet. Downdetector, sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti riguardo a malfunzionamenti di questo tipo, mostra che i problemi soni iniziati questa mattina e che riguardano utenti in diverse aree del paese. Per ora non ci sono informazioni più precise o comunicati da parte di TIM, ma solo le segnalazioni di diversi utenti.