Daniele Rugani della Juventus è risultato positivo al coronavirus

La Juventus ha fatto sapere che il suo giocatore Daniele Rugani è risultato positivo al test per il coronavirus (SARS-CoV-2). È il primo giocatore di Serie A che risulta ufficialmente contagiato.

La Juventus ha aggiunto che Rugani è attualmente asintomatico e che la squadra «sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui». Rugani ha 25 anni, è un difensore e nella stagione in corso ha giocato sette partite. Tre giorni fa era stato in panchina durante la partita Juventus-Inter di Serie A, giocata a Torino a porte chiuse.