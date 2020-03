L’Austria ha sospeso i collegamenti ferroviari con l’Italia

Il servizio ferroviario austriaco ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) ha annunciato di aver sospeso tutti i collegamenti ferroviari con l’Italia da oggi al 3 aprile. La decisione è stata presa in seguito alle misure adottate dal governo austriaco per contenere la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), che comprendono anche alcune restrizioni per i cittadini italiani che entrano in Austria, che per entrare nel paese avranno bisogno di un certificato medico o di avere un posto dove rimanere eventualmente in quarantena per due settimane.

La sospensione riguarderà solo i treni passeggeri, sia a quelli a lunga che a breve percorrenza, mentre potranno continuare a circolare i treni merci. Sono stati cancellati quindi sia i treni DB-ÖBB EuroCity che collegano Monaco di Baviera all’Italia passando per l’Austria, che i treni Eurocity notturni che partono da Roma e Milano con direzione Monaco di Baviera.