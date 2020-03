“Edge”, la nuova spettacolare terrazza panoramica di New York

L’11 marzo a New York aprirà “Edge”, «il nuovo osservatorio esterno più alto dell’emisfero occidentale», scrive CNN. Si trova al centesimo piano di uno dei grattacieli dello Hudson Yards, il nuovo complesso di edifici costruito a New York lungo il fiume Hudson, sulla costa occidentale di Manhattan. La terrazza sporge per 24 metri, è priva di barriere visive (i pannelli esterni sono in vetro senza cornice, inclinati verso l’esterno), è sospesa a 100 piani d’altezza (345 metri) e ha una superficie di circa 700 metri quadrati, con una scalinata che porta al piano superiore dove ci si può sedere e avere una vista a 360 gradi su New York. In un angolo della terrazza il pavimento è in vetro trasparente, e permette di vedere in basso il traffico di Manhattan.

La terrazza apre dalle 8 a mezzanotte, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’anno, si può raggiungere in metro, scendendo alla stazione 34th Street-Hudson Yards della linea 7, e il biglietto base per adulti costa 38 dollari.