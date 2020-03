È morta Suor Germana, autrice di numerosi libri di cucina di successo

È morta a 81 anni Suor Germana, una suora cattolica nota soprattutto per avere scritto numerosi e popolari libri di cucina. Suor Germana era morta il 7 marzo ma la notizia è stata data dai giornali soltanto oggi.

Si chiamava Martina Consolaro ed era nata il 3 luglio del 1938 a Durlo di Crespadoro, in provincia di Vicenza. A 16 anni si unì alla congregazione delle suore del Famulato Cristiano, che le affidarono la gestione di un corso di economia domestica per giovani fidanzati. A Famiglia Cristiana raccontò così quell’esperienza: «Mi misi a piangere, non sapevo nemmeno da che parte cominciare. Poi mi resi conto che potevo mettere a frutto la mia esperienza: le ragazze di città non sapevano nemmeno rompere un uovo mentre io, figlia di contadini, avevo imparato a preparare da mangiare con quello che c’era a disposizione».

Successivamente la casa editrice Piemme le propose di realizzare un libro con alcune delle ricette insegnate nel corso: il primo, del 1983, fu Quando cucinano gli angeli, a cui ne seguirono decine di altri e un’agenda annuale pubblicata a partire dal 1987. Grazie al grande successo dei suoi libri Suor Germana divenne anche molto popolare in televisione, partecipando a diversi programmi, tra cui I fatti vostri, Uno Mattina, Domenica In e il Festival di Sanremo del 1999.