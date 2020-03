I quotidiani della domenica aprono tutti con il nuovo decreto approvato nella notte dal governo per isolare il più possibile i territori della Lombardia e di altre 14 province, con lo scopo di contenere l’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2). In realtà i titoli delle prime pagine sono basati sulla bozza del decreto, circolata diverse ore prima della conferenza stampa tenuta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: per questo su molti giornali si parla di 11 province, e non delle 14 effettivamente inserite nel testo finale.

Anche i quotidiani sportivi danno spazio al decreto, accanto ai titoli dedicati al “derby d’Italia” tra Juventus e Inter in programma stasera a Torino senza pubblico.