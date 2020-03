Il Milan ha risolto il contratto del suo responsabile delle attività sportive Zvonimir Boban

Come anticipato negli ultimi giorni, la dirigenza del Milan ha risolto in anticipo il contratto del suo responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive Zvonimir Boban. L’ex calciatore croato ed ex vicesegretario generale della FIFA lascia il Milan dopo nove mesi in contrasto con le linee dell’amministratore delegato Ivan Gazidis. Nello stesso comunicato il club ha confermato “piena fiducia nell’allenatore Stefano Pioli e nel suo staff tecnico”.