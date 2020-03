Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato Mark Meadows capo dello staff della Casa Bianca. Meadows sostituirà Mick Mulvaney, che dallo scorso dicembre occupava temporaneamente l’incarico.

Trump ha annunciato la sua decisione venerdì sera su Twitter dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, in un momento delicato per la sua presidenza, alle prese principalmente con la diffusione del coronavirus. Meadows, sessantenne repubblicano del North Carolina, è il quarto capo dello staff scelto da Trump in poco più di tre anni. Mulvaney sarà invece l’inviato speciale statunitense per l’Irlanda del Nord.

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020