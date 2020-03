Papa Francesco ha accettato le dimissioni dell’arcivescovo di Lione Philippe Barbarin, assolto in appello perché il reato di omessa denuncia degli abusi di un ex prete è caduto in prescrizione

Papa Francesco ha accettato le dimissioni del cardinale e arcivescovo di Lione Philippe Barbarin, che nel marzo del 2019 era stato condannato a sei mesi di carcere per non aver denunciato gli abusi sessuali commessi da un ex prete, e che in appello, lo scorso 30 gennaio, era stato assolto. La Corte aveva confermato che il cardinale era a conoscenza dei fatti, ma aveva anche stabilito che il reato di omessa denuncia era caduto in prescrizione, a differenza di quanto sostenuto invece in primo grado.

Barbarin, che si è sempre dichiarato innocente, aveva presentato le sue dimissioni a Papa Francesco sia dopo la sentenza di primo grado che dopo quella di appello. La prima volta Papa Francesco le aveva rifiutate, preferendo rinviare la decisione, ma aveva comunque permesso a Barbarin di lasciare la guida dell’arcidiocesi di Lione, nominando Michel Dubost, vescovo emerito di Evry-Crobeil-Essonnes, come amministratore apostolico. A un anno dal primo rifiuto, il Papa ha ora deciso di accettare le dimissioni di Barbarin.