Una nave della Costa Crociere è stata bloccata in Thailandia a causa della presunta presenza di italiani contagiati a bordo

La nave Costa Fortuna della compagnia Costa Crociere è stata bloccata questa mattina nel porto di Phuket, in Thailandia, ed è stato impedito lo sbarco ai circa 1.600 passeggeri, tra cui 282 italiani. La notizia era stata riportata inizialmente dal sito thailandese The Phuket News, secondo cui la decisione sarebbe stata presa dalle autorità locali a causa della presenza di 64 persone italiane positive al coronavirus (SARS-CoV-2).

Successivamente la compagnia Costa Crociere, riporta Repubblica, ha spiegato che l’attracco della nave è stato impedito «a seguito di restrizioni imposte dal governo della Thailandia nelle ultime ore sullo sbarco di ospiti di nazionalità italiana che abbiano transitato in Italia negli ultimi 14 giorni». La situazione sanitaria bordo, dicono ancora, «è chiara e non vi è alcun caso sospetto sulla nave fra gli ospiti italiani o di altre nazionalità».

Come ha reso noto venerdì l’ambasciata italiana a Bangkok, «il Ministero della Salute Thailandese ha richiesto a tutte le persone provenienti dai paesi o territori ad alto rischio (che da ieri sono state ridotte e comprendono Italia, Cina, incluso Hong Kong e Macao, Corea del Sud e Iran, mentre nell’elenco non figurano piu’ Francia, Germania, Giappone e Taiwan) di adeguarsi rigorosamente alle raccomandazioni delle Autorità sanitarie, che includono la “auto-quarantena” nel proprio domicilio o albergo per 14 giorni».

