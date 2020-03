Venerdì mattina una persona si è fatta esplodere nei pressi dell’ambasciata statunitense a Tunisi. Al momento non ci sono notizie di feriti e di morti oltre l’attentatore, e non è chiara l’esatta dinamica dei fatti.

#Tunis: A suicide bomber on a motorbike has killed himself by detonating an explosive device near the U.S. embassy in Tunis.

— I.E.N. (@BreakingIEN) March 6, 2020