L’OMS dice che ci sono paesi che non stanno facendo abbastanza, sul coronavirus

Nella quotidiana conferenza stampa di aggiornamento sulla diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) nel mondo, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha esposto le preoccupazioni degli esperti e degli scienziati sulle misure applicate nel mondo per contenere l’epidemia.

Ghebreyesus ha detto:

Siamo preoccupati che certi paesi non abbiano preso la questione abbastanza seriamente, o che abbiano deciso che non c’è niente che possono fare. Siamo preoccupati che in certi paesi il livello dell’impegno politico e le azioni che dimostrano questo impegno non siano all’altezza della minaccia che abbiamo davanti. Questa non è un’esercitazione. Non è il momento di arrendersi. Non è il tempo delle scuse. È il momento di impegnarsi al massimo. Ci sono paesi che si preparano da decenni a scenari simili: ora è il momento di applicare quei piani.