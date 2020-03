La fiera vinicola veneta Vinitaly è stata rinviata da aprile a giugno per via del coronavirus

La fiera vinicola Vinitaly, che si doveva tenere dal 19 al 22 aprile a Verona, è stata rinviata a giugno per via del coronavirus (SARS-CoV-2). Le nuove date fissate per la fiera sono il 14, 15, 16 e 17 giugno. Era una decisione prevedibile, visto che il Veneto è una delle regioni italiane maggiormente interessate dai contagi. Il Salone del Mobile, che si sarebbe dovuto tenere a Milano più o meno negli stessi giorni, era stato a sua volta rinviato a giugno già una decina di giorni fa.