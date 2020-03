Le case ghiacciate sul lago Erie

Le case che si trovano sulle sponde del lago Erie, ad Hamburg nello stato di New York, sono state completamente ricoperte di ghiaccio dopo una tempesta durata 48 ore e temperature sotto lo zero. I venti molto forti hanno sollevato grandi onde dal lago; con il freddo, l’acqua sulle case si è trasformata in ghiaccio che ha coperto tetti, finestre e porte.

Anche se lo spettacolo è piuttosto unico e surreale, i residenti sono preoccupati dai danni che il peso del ghiaccio potrebbe causare alle loro case e sperano che il governatore dichiari lo stato di emergenza per aiutare il quartiere a risolvere la situazione.