Walter Zenga è il nuovo allenatore del Cagliari

La dirigenza del Cagliari Calcio ha assunto Walter Zenga come suo nuovo allenatore in sostituzione di Rolando Maran, esonerato a causa del “crollo” avuto dalla squadra nella seconda parte di stagione. Per Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, sarà la diciannovesima squadra in carriera da allenatore, la prima dopo l’ultima esperienza in Serie B con il Venezia nella passata stagione. A Cagliari troverà una squadra undicesima in classifica che non vince una partita di campionato dallo scorso 2 dicembre (4-3 alla Sampdoria). Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e avrà come vice l’allenatore della Primavera, Max Canzi.