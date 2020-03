La gara di MotoGp del Gran Premio del Qatar è stata cancellata per via del coronavirus

La gara di MotoGp del Gran Premio di motociclismo del Qatar, prevista per l’8 marzo, è stata cancellata per via del coronavirus, mentre lunedì il governo thailandese ha annunciato il rinvio del Gran Premio della Thailandia, previsto per fine marzo.

La cancellazione della gara in Qatar è stata confermata dagli organizzatori del Mondiale, che avrebbe dovuto cominciare il prossimo fine settimane. In un comunicato diffuso domenica si spiega che per i piloti e le loro squadre sarebbe stato difficile arrivare in Qatar a causa delle restrizioni ai viaggi decise per limitare la diffusione del virus. Si terranno invece regolarmente le gare di Moto2 e Moto3, le due categorie minori del Mondiale di motociclismo: piloti e squadre si trovavano infatti già da alcuni giorni in Qatar per delle prove di inizio stagione.

Lunedì, il vice primo ministro e ministro della Salute thailandese Anutin Charnvirakul ha invece annunciato il rinvio di tutte le prove e le gare del Mondiale di motociclismo che avrebbero dovuto tenersi in Thailandia tra il 20 e il 22 di marzo. Anutin ha spiegato che non è ancora stato deciso quando potranno tenersi le gare, ma che la diffusione del coronavirus in tutto il mondo rendeva irrealistico farle a fine marzo.