Weekly Beasts

La raccolta bestiale di questa settimana ha un indiscusso protagonista: l’oca. Volete delle oche delle nevi in volo? Ce le abbiamo. Oche del Canada che svolazzano attorno a una bambina felice? Non mancano. Oche selvatiche e oche lombardella? Eccone uno stormo. Abbiamo pensato anche a chi ha gusti diversamente pennuti infilando una candida egretta, per il resto ci sono elefantini dagli occhi rossi, licaoni e panda rossi, una farfalla, un entello e una nuova specie traslucida di lumaca di mare.