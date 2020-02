Il Salone dell’auto di Ginevra è stato annullato a causa del coronavirus

L’edizione di quest’anno del Salone dell’auto di Ginevra, una delle più importanti rassegne mondiali nel settore dell’automobile, è stata annullata per precauzione a causa della diffusione del coronavirus in Europa. Il Salone si sarebbe dovuto tenere dal 5 al 15 marzo.

L’annullamento rientra nella decisione del governo svizzero di vietate tutte le manifestazioni con oltre 1000 persone, che sarà in vigore almeno fino al 15 marzo. Nel comunicato diffuso dal governo si legge che «il Consiglio federale è consapevole che i provvedimenti adottati avranno un forte impatto sulla popolazione del nostro Paese. Consentiranno però di proteggere efficacemente le persone in Svizzera e di tutelare la salute pubblica. L’obiettivo è di contenere la propagazione del coronavirus in Svizzera».