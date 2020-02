C’è un grosso incendio nei pressi della Gare de Lyon, a Parigi

Venerdì pomeriggio si è sviluppato un grosso incendio nei pressi della Gare de Lyon, a Parigi, in Francia. Sembra che siano stati incendiati alcuni veicoli in rue de Bercy, e che sua stata una sorta di protesta contro il rapper congolese Fally Ipupa, molto popolare nel suo paese ma anche molto criticato dagli oppositori del presidente Félix Tshisekedi, che questa sera dovrebbe fare un concerto a Parigi. L’incendio è ancora in corso e la prefettura di Parigi ha ordinato l’evacuazione della stazione e ha invitato le persone a evitare la zona.

