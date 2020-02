C’è il primo caso di coronavirus in Danimarca

Giovedì la Danimarca ha confermato il suo primo caso di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2). Il contagiato è un uomo che era stato a sciare nel nord dell’Italia, ha detto il ministero della Salute danese. Ora l’uomo si trova in isolamento nella propria abitazione. Al momento il coronavirus ha infettato più di 82mila persone in tutto il mondo, per la maggior parte in Cina, e ucciso 2.772 persone.