I Paesi Bassi hanno confermato il primo caso di coronavirus (SARS-CoV-2) nel paese.

Lo ha confermato l’Istituto Nazionale per la Salute pubblica in un comunicato. La persona contagiata, che vive nella città di Tilburg, era appena tornata da un viaggio nel nord Italia: è stata ricoverata ed è ora in isolamento. Al momento il coronavirus ha infettato più di 81mila persone in tutto il mondo.