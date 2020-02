Il mondo subacqueo, fotografato

Ogni anno viene assegnato nel Regno Unito il premio per l’Underwater Photographer of the Year (UPY), il miglior fotografo subacqueo: quest’anno ha vinto il francese Greg Lecoeur, con una foto di un gruppo di foche che nuotano attorno a un iceberg in Antartide, scelta tra le 5500 immagini del concorso.

Il fotografo italiano Pasquale Vassallo ha vinto invece nella categoria “conservazione marina”, con una foto che mostra un tonno in una rete da pesca al largo di Napoli. Tra le altre foto vincitrici nelle 13 categorie, di cui trovate una selezione qui sotto, ci sono ritratti di ghiozzi, un polpo sotto un pallone da calcio e una balena che fa le bolle. Tutte le foto vincitrici e finaliste si possono vedere anche sul sito del concorso.