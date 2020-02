Francesco Zampaglione, ex chitarrista dei Tiromancino, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di carcere per una tentata rapina in banca

Francesco Zampaglione, ex chitarrista dei Tiromancino e fratello del più noto Federico Zampaglione, cantante del gruppo, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di carcere per una tentata rapina in banca dello scorso agosto.

Giovedì 29 agosto 2019, Zampaglione aveva cercato di rapinare una filiale di Banca Intesa a Roma, nel quartiere Gianicolense, a volto coperto e armato con una pistola giocattolo. Dopo essersi fatto consegnare il poco denaro presente in cassa, Zampaglione si era scontrato con un dipendente della banca ed era stato fermato dalla polizia mentre provava a scappare. Qui avevamo raccontato tutta la storia.

Zampaglione, scrive il Messaggero, è stato processato con rito abbreviato, quindi senza dibattimento e con la sentenza stabilita dal Giudice per l’udienza preliminare: ha ottenuto quindi uno sconto di pena.