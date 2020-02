È morto lo scrittore Clive Cussler, aveva 88 anni

Il 24 febbraio è morto all’età di 88 anni lo scrittore statunitense Clive Cussler: la notizia è stata data oggi dalla moglie, che non ha però specificato le cause della morte. Cussler è stato autore di numerosi romanzi d’avventura di successo, tra cui quelli della saga con protagonista il personaggio di Dirk Pitt. L’ultimo libro di questa saga, Il destino del faraone, scritto insieme al figlio Dirk, è stato pubblicato in Italia da Longanesi nel gennaio 2020. Dai suoi libri sono stati tratti due film, Blitz nell’oceano, del 1980, con Richard Jordan nella parte di Dirk Pitt, e Sahara, del 2005, con Matthew McConaughey nel ruolo di Pitt.