Il numero delle persone ferite lunedì a Volkmarsen, in Germania, è salito a 60

Il numero delle persone ferite nell’incidente di lunedì a Volkmarsen, in Germania, è salito a 60; tra loro ci sono anche 18 bambini. Attorno alle 14:45 un uomo aveva guidato un’auto contro le persone a una sfilata per Carnevale; era stato subìto arrestato dalla polizia. L’uomo è detenuto con l’accusa di tentato omicidio ed è stato curato per le sue stesse ferite. Il procuratore ha detto che non è ancora in condizione di essere interrogato ma che non era ubriaco al momento dell’incidente. È stato sottoposto ai test sull’assunzione di stupefacenti, che non sono ancora arrivati.